Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, Xiaoxin Pad Plus’ın yanı sıra, dünyada Snapdragon 870 işlemciden güç alan ilk tablet olan Xiaoxin Pad Pro 2021‘i bugün satışa sundu. Gelin bu muhteşem tablete yakından bakalım.

Xiaoxin Pad Pro 2021

Xiaoxin Pad Pro 2021, yalnızca 5,8 mm kalınlığındaki havacılık sınıfı alüminyum alaşımlı gövdede çok sayıda etkileyici özellik barındıran birinci sınıf bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tek bir renk çeşidi (gümüş) bulunuyor.

Xiaoxin Pad Pro 2021, 90 Hz yenileme hızına ve 2560 x 1600 çözünürlüğe sahip 11,5 inç OLED ekran bulunduruyor. Ekran 16:10 en boy oranına, 1ms dokunma yanıt oranına, DCI-P3 renk gamına, Dolby Vision ve HDR 10’a sahip. Ayrıca her iki tarafta da eşit boyutlu çerçevelerle geliyor.

Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisi, 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama ile birlikte bu tablete güç sağlıyor. Xiaoxin Pad Plus gibi, depolama genişletmesi için bir MicroSD kart yuvası var.

Tablette her iki tarafta ikişer tane olmak üzere dört kamera bulunuyor. Ön tarafta 8 MP IR kamera ile birlikte 8 MP sabit odaklı ana kamera, arkada ise 13 MP otomatik odaklı kamera ve 5 MP 120 derece ultra geniş açılı kamera ve bir LED flaş sunuyor. Ön taraftaki IR kamera yüz kilidi açmak için, ancak güç düğmesine yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı da var.

Xiaoxin Pad Pro 2021, Hızlı Şarj 3.0 ve 20W (10V 2A) hızlı şarj desteğine sahip 8600mAh pil içeriyor. Dört JBL hoparlörü, Dolby Atmos, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 var. Şarj etmek ve isteğe bağlı klavye kapağına bağlamak için bir USB Type-C 3.1 bağlantı noktası ve 4 POGO pini bulunuyor. Lenovo tableti, Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile birlikte gönderiyor. Bu muhteşem tabletin fiyatı yaklaşık 468 dolardan başlıyor.