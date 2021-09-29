Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün erken saatlerde Lenovo, Xiaoxin Pro 14 dizüstü bilgisayarın 2021 sürümünü piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayar Intel veya AMD Ryzen işlemci ile birlikte Windows 11 desteğiyle geliyor.

Team Red ve Team Blue adlı iki renk seçeneği sunan cihaz, 90Hz yüksek yenileme hızının yanı sıra 2,8K çözünürlük sunan 14 inçlik bir ekrana sahip. Bu panel, 16:10 en boy oranı, yüzde 100 sRGB renk gamı ​​ve DC karartma desteği ile 400 nit parlaklık sunuyor. Ekran ayrıca göz koruma sertifikası, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition, standart 65 W taşınabilir PD adaptörüyle eşleştirilmiş 61 Whr pil ile çalışıyor. 3.5 mm kulaklık jakı, WiFi 6 ve hatta Thunderbolt 4 bağlantı noktası ile birlikte normal USB 3.2 Gen Tip A bağlantı noktaları sunuyor. Özellikle Intel modeli, Evo platformunun bir parçası olan 11. Nesil i5 işlemciyle birlikte geliyor. Bellek için, 16GB LPDDR4X-4266MHz RAM ile eşleştirilmiş 512GB SSD depolama sunuyor.

Öte yandan, Ryzen sürümü, biri 11. Nesil i5 ile karşılaştırılabilir bir Ryzen 5 5600H ve üst düzey bir Ryzen 7 5800H ile olmak üzere iki modelle geliyor. Bununla birlikte, bir DDR4-3200MHz RAM ile ancak benzer bir dahili depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca pil, Ryzen modelinde daha hızlı bir 100W PD hızlı şarj cihazını destekliyor. Her iki model de 1,4 kilogram ağırlığında ve 14,6 mm kalınlığında. 5 Ekim’den itibaren satışa sunulacak olan cihaz, 770 dolardan başlayan fiyat etiketiyle geliyor.

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