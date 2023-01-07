Lenovo’dan Çift Ekranlı Laptop!

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından Lenovo, dünyanın ilk çift OLED ekranlı bilgisayarı olan Yoga Book 9i modelini CES 2023 etkinliklerinde tanıttı.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber hem katlanabilir ekranlar hem de çift ekranlar giderek daha da yaygın hale geldi. Artık birçok akıllı telefon markası katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonları satışa sundu. Bu gelişmelerin ardında da dizüstü bilgisayarlarda bu gelişmelerden nasibini aldı.

Bir yüzüne bakıldığı zaman dizüstü bilgisayar, diğer taraftan bakıldığı zaman da tablet olarak isimlendirebileceğimiz Yoga Book 9i, oldukça farklı ve sıra dışı tasarımı ile dikkatlerini üzerine çekiyor. Klavyeyi farklı bir şekilde konumlandırdığınız zaman ise iki ekran üst üste gelerek, daha geniş bir alanda çalışma fırsatı sunuyor.

Dünyanın ilk çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı olarak nitelendirilen yeni Yoga Book 9i, iki ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça dikkat çekici olabilir. Dışarıdan klasik bir laptop gibi görünen cihaz, açıldığında ise kullanıcısına birçok seçenek sunuyor.

13 inçlik 2 ekranı ile beraber dikkatleri çeken modelde 13. Nesil Intel Core i7-U15 işlemci bulunuyor. Bununla beraber Intel Iris Xe grafik teknolojisini destekleyen bu model, 16 GB RAM’e sahip. 512 GB ve 1 TB depolama alanları olan seçenekleri de mevcut.

Lenovo’nun bu yeni model çift ekranlı modeli, ilerleyen günlerde diğer teknoloji firmalarına da yön verebilir. Önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla çift ekranlı dizüstü bilgisayar görmeyi bekliyoruz.

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