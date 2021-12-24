LG CES 2022 iki esnek OLED konseptini sergileyecek. Pandeminin yıllık ticaret fuarının en son kurbanı olduğunu iddia etmediğini varsayarsak. Bunlardan ilki “Sanal Sürüş” sabit bisikletidir. LG CES 2022 Sürücünün önünde ve üstünde sürekli bir ekran oluşturan üç dikey 55 inç OLED ekrana sahiptir. En üstteki panel 500R eğrilik yarıçapına sahiptir. LG Display’e göre bu, bugüne kadarki büyük ekranlar arasındaki en eğrisidir.

İkinci konsept “Medya Koltuğu”dur. 55 inç OLED TV‘ye bağlı bir yatar koltuk. 1.500R‘lik bir eğriliğe sahiptir ve LG, bunun gibi bir kullanım durumu için ideal olduğunu söylüyor. Ayrıca şirketin Cinematic Sound OLED teknolojisini içerir ve ekranın harici hoparlörler olmadan ses oluşturmasını sağlar. Son olarak, ekran, koltuğun kol dayanağında bulunan bir düğmeye dokunarak dikey ve yatay yönler arasında geçiş yapabilir.

Çoğu CES konseptinde olduğu gibi, LG‘nin Virtual Ride veya Medya Koltuğu reklamını görme olasılığımız zayıf. Bu, şirketin geçmişteki konseptlerinden bazılarını piyasaya sürmediği anlamına gelmiyor ( akla OLED R geliyor ), ancak bu son konseptleri LG’nin ekran teknolojisinin son yıllarda ne kadar ilerlediğinin bir vitrini olarak görmek daha iyi.

CES 2021’de 2021 serisi yeni OLED TV’lerini tanıtan LG, OLED konusunda dikkat çekici bir monitör adımı da atmıştı. Bu adımın arkasında yer alan LG UltraFine OLED Pro monitör modeli, 31,5 inç bir OLED panel kullanıyor olmasıyla çok ses getirmişti. Firma bu monitör için lansmanda fiyat vermemiş, fiyatın daha sonra tam 3.999 euro olacağı açıklandı.

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