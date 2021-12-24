Realme GT 2 Pro Master Edition Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Realme GT 2 Pro Master Edition için bir takım yeni bilgiler yayınlamıştı. Bugün ise Realme, yeni akıllı telefonu için bir tanıtım fragmanını bizlerle paylaştı. Böylece GT 2 Pro Master Edition hakkında daha detaylı bir bilgiye sahip olduk.

GT 2 Pro, oldukça ince görünen bir çerçeve ve sol üst köşesinde yer alan bir ön kameraya sahip olacak. Realme, yeni akıllı telefonu hakkında neredeyse tüm bilgileri sır gibi saklıyor. Bazı kaynaklara göre Realme’nin yeni cihazı amiral gemisi olacak.

Tanıtım videosuna bakıldığı zaman, alt tarafında SIM yuvası, mikrofon ve hoparlör yer alacak. Ayrıca birde USB-C girişi yer alıyor. Ekran altında bir parmak izi okuyucu ve 6.78 İnç AMOLED ekran mevcut. 32 MP ön kamera ve 50 MP üçlü arka kamera ile donatılmışa benziyor. Özellikle 5000 mAh olan bataryası çokça dikkat çekiyor.

RAM seçeneklerinde 8/16 GB seçenekleri yer alıyor. Ayrıca 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri olacak. Fakat çıkan bazı haberlere göre 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bir versiyonu da yer alacak. Android 12 ile gelecek olan Realme GT 2 Pro, 125 W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca Realme GT 2 Pro Master Edition, Snapdragon 8 Gen 1 SoC ile inşa edilecek.

Realme, henüz özellikleri hakkında kesin bilgi vermedi. Ocak 4 tarihi ile beraber tamamen bu cihaz hakkında bilgiye sahip olacağız.

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