Realme GT 2 Pro 20 Aralık’ta Tanıtılacak

Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markalarından Realme, yeni ürünü olan Realme GT 2 Pro’yu 20 Aralık tarihinde tanıtacak. Ayrıca Realme GT 2 Pro ile beraber daha önce görmediğimiz üç farklı yenilik ile tanışacağız.

Geçtiğimiz günlerde Realme, Realme GT 2 Pro serisini duyurdu. Ayrıca şirket, daha önce akıllı telefonlarda var olmayan dünyanın ilk özelliklerini tanıtacak. Bu tanıtılacak üç özellik çevre dostu tasarım, fotoğrafçılık ve iletişim konuları üzerinde olacak.

Realme, dünyada bir ilk olan bu yenilikler hakkında henüz çok fazla açıklama yapmadı, ancak genç marka, “dünyanın ilk yenilikçi biyo-tabanlı malzemesini kullanarak” daha çevre dostu bir tasarım keşfetmek için Japon endüstriyel tasarımcı Naoto Fukawasa ile birlikte çalıştığını söylüyor. Özellikle karbon emilimi için kilogram başına %63 bir azaltma sağlıyor.

Çıkan haberlere göre Realme GT 2 Pro hakkında pek yer almıyor ancak seri kelimesinden dolayı ultra amiral gemisi olması bekleniyor. Onaylanan bazı özelliklerin arasında Realme, GT 2 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 1 SoC tarafından destekleneceğini onayladı. Ayrıca ekran altı bir kameraya ve QHD+ bir ekrana sahip olacağı bekleniyor. En dikkat çeken özellikler arasında 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı dikkat geçti. Ayrıca 256 GB depolama alanına sahip bir modeline mevcut olacak.

Realme GT 2 Pro’nun duyurulmasına neredeyse 1 haftalık bir zaman dilimi kaldı. Şu an için hangi pazarlarda ve hangi fiyat aralığında olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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