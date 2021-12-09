Realme GT 2 Pro’nun Kamera Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Realme, bugünün ilerleyen saatlerinde Realme GT 2 Pro amiral gemisi telefonuyla ilgili bir şey açıklayacak. Muhtemelen, cihazın lansman tarihini doğrulayacak. Bugünkü duyurudan önce, GT 2 Pro‘nun önemli detayları gün yüzüne çıktı.

Bilgiler, Realme GT 2 Pro’nun Samsung tarafından; 6.7 inç düz AMOLED panel ile donatılacağını ortaya koyuyor. Quad HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Cihazın pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok ancak kaynağımız; diğer Realme telefonları gibi 65W hızlı şarj desteği taşıyacağını söylüyor. Yeni bilgiler, Realme GT 2 Pro’nun 6.51 inç ekrana sahip olduğunu ve 125W hızlı şarjı desteklediğini iddia eden önceki raporları çürütüyor.

Bu arada Realme GT 2 Pro, selfieler için 32 megapiksel kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumu, Sony IMX766 kamera gibi görünen; OIS özellikli 50 megapiksel 1/1.5 inç ana sensör içerecek. 50 megapiksel ultra geniş lens ve telefoto kamera ile gelecek. Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olacağını da belirtelim.

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