Realme GT 2 Pro, AnTuTu’da Rekor Kırdı!

Realme’nin 2022’nin başlarında bir sonraki amiral gemisi olarak Realme GT 2 Pro‘yu tanıtmasını bekliyoruz. Son raporlar, model numarasının RMX3301 olduğunu iddia ediyor. Bu telefon, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelecek.

Şimdi, güvenilir bir kaynak RMX3300 model numaralı bir Realme telefonunun AnTuTu listesinin ekran görüntüsünü paylaştı. Cihazın Snapdragon 8 Gen 1 destekli Realme GT 2 Pro olduğunu iddia ediyor. Bu, RMX3301 ve RMX3300 model numaralarının aynı akıllı telefona ait olduğunu gösteriyor. AnTuTu listesiyle ilgili ilginç olan şey, kıyaslama sitesinde 1 milyon puanı geçen ilk telefon olması.

Görsele baktığımızda Realme GT 2 Pro’nun rekor bir puana sahip olduğunu görüyoruz. Telefon, AnTuTu’da 1.025.215 dikkat çekici bir puan elde etti. Bu, kıyaslama platformunda bir akıllı telefon tarafından elde edilen en yüksek puan da diyebiliriz.

Xiaomi 12 ve Moto Edge X’in Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 1 destekli ilk telefonlar olarak piyasaya çıkmasını bekliyoruz. GT 2 Pro’nun AnTuTu listesi, Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi çipinin güçlü performansını sergiliyor.

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