Yeni Xiaomi 12 Sızıntısı

Xiaomi, son yıllardaki yükselişi ile göz dolduruyor. İlk zamanlar sadece Çin piyasasında söz sahibi olan Xiaomi, artık tüm dünya ülkelerinde etkili durumda. Ayrıca Xiaomi, hali hazırda en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda. Xiaomi 12 ile beraber tekrardan zirveye çıkacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 12, Xiaomi’nin son bombası olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Xiaomi’nin son telefonu hakkında yeni detaylar su üstüne çıkmaya başladı. Snapdragon 898‘i Xiaomi 12’i ile birlikte piyasaya gelecek. Xiaomi 12, Snapdragon 898’e sahip olan ilk akıllı telefon konumunda. Ayrıca Xiaomi 12, bu yıl bitmeden raflarda yerini alacak. Xiaomi 12, Mi 10 Ultra ve Mi 11T Pro‘u gibi 120W şarj desteğine sahip değil. Xiaomi 12, 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Xiaomi 12’nin 200 MP bir kameraya sahip olacağı tahmin ediliyordu. Fakat çıkan sızıntılar Xiaomi 12’nin 50 MP bir kameraya sahip olacağı yönünde. Ancak Xiaomi 12’nin bataryası hakkında net bir bilgi verilmedi. Xiaomi 12’nin şarj süresi ve pil kullanımı konusunda kullanıcılarını tatmin edeceğini tahmin ediliyor. Özellikle Xiaomi 12’nin ekran-gövde oranı, Xiaomi’nin en dikkat çeken özelliği durumunda.

Xiaomi 12’nin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında pek bir bilgi yer almıyor. Ancak tahminlere göre bu yıl bitmeden raflarda olacak. Ayrıca Pro ve Ultra modelleri 2022’nin ilk aylarında piyasada olacak.

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