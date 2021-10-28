Xiaomi dünya çapında 240 milyondan fazla Redmi Note telefonu sattı, yakında 10.000 mağazası olacak

Redmi markasının genel müdürü Lu Weibing, bugünün Redmi Note odaklı etkinliği sırasında Redmi Note serisinin dünya çapında 240 milyondan fazla sattığını açıkladı. Sayının 200 milyon olduğu Mayıs ayından bu yana işler oldukça hızlı ilerliyor gibi görünüyor.

Bundan önce, geçen yıl Kasım ayında 140 milyon ve 2019 yılının Ekim ayında 100 milyondu. Yani, son 5 ayda Xiaomi 40 milyon adet satmayı başardı – bu ayda ortalama 8 milyon.

Redmi Note serisini gelecekte neler bekliyor? Şirket yılda iki kuşak stratejisi izleyecek. İlk nesil performansı artıracak, ikincisi biraz daha prestij katacak. Serideki cihazlar yaklaşık 390$ civarında seyredecek.

Global genişlemeye Xiaomi’nin sürekli büyüyen perakende ağı yardımcı oluyor. Aynı zamanda Uluslararası Bölümün Başkanı olan Lu Weibing, bu ayın sonunda dünya çapında 10.000 Xiaomi mağazası olacağını söyledi.

10.000. mağazanın Shenzhen Happy Harbour Store olacağı bildiriliyor. Şirket, Çin’in ilçelerinin %80’ini kapsamayı hedefliyor, bazı bölgeler zaten %100 kapsanıyor (Henan, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Shanxi).