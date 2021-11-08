Ana SayfaAkıllı TelefonRealme GT 2 Pro'nun Fiyatı Açığa Çıktı!

Realme GT 2 Pro’nun Fiyatı Açığa Çıktı!

Rapora göre Realme GT 2 Pro akıllı telefon, yaklaşık 625 dolar fiyat etiketi ile gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte, marka aynı modelin Sınırlı Üretim veya Özel Sürüm modelini de piyasaya sürecek. Fiyatı ise yaklaşık 781 dolar olacak.

Ayşen Sıla

-

0
realme-GT-Neo2T

Realme, GT serisi akıllı telefonlara odaklanıyor. Ve aylar içinde Realme GT 5G ve Realme GT Neo2 akıllı telefonlarını piyasaya sürdükten sonra, şirket şimdi serideki bir başka akıllı telefonu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro, şirket tarafından resmi olarak onaylanmadı ancak cihaz; RMX3301 model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Şimdi ise Realme GT 2 Pro‘nun lansman tarihi ve fiyatına dair detaylar gün yüzüne çıktı.

Rapora göre Realme GT 2 Pro akıllı telefon; yaklaşık 625 dolar fiyat etiketi ile gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte, marka aynı modelin Sınırlı Üretim veya Özel Sürüm modelini de piyasaya sürecek. Fiyatı ise yaklaşık 781 dolar olacak.

realme-GT-Neo2T

Akıllı telefonun, delikli bir oyuğa ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip; 6.51 inç Full-HD+ Süper AMOLED ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Ekranın ince çerçevelere sahip olması ve 20:9 en boy oranı, yüksek yenileme hızı ekranı ve 404PPI piksel yoğunluğu sunması da olasılıklar arasında.

Önceki İçerikSamsung Galaxy Tab S8 FE, Gelecek Yıl Satışa Çıkacak!
Sonraki İçerikMotorola Moto Edge X Çok Yakında Görücüye Çıkacak!
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.