Realme GT 2 Pro’nun Fiyatı Açığa Çıktı!

Realme, GT serisi akıllı telefonlara odaklanıyor. Ve aylar içinde Realme GT 5G ve Realme GT Neo2 akıllı telefonlarını piyasaya sürdükten sonra, şirket şimdi serideki bir başka akıllı telefonu daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Realme GT 2 Pro.

Realme GT 2 Pro, şirket tarafından resmi olarak onaylanmadı ancak cihaz; RMX3301 model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Şimdi ise Realme GT 2 Pro‘nun lansman tarihi ve fiyatına dair detaylar gün yüzüne çıktı.

Rapora göre Realme GT 2 Pro akıllı telefon; yaklaşık 625 dolar fiyat etiketi ile gelecek yılın başlarında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte, marka aynı modelin Sınırlı Üretim veya Özel Sürüm modelini de piyasaya sürecek. Fiyatı ise yaklaşık 781 dolar olacak.

Akıllı telefonun, delikli bir oyuğa ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip; 6.51 inç Full-HD+ Süper AMOLED ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Ekranın ince çerçevelere sahip olması ve 20:9 en boy oranı, yüksek yenileme hızı ekranı ve 404PPI piksel yoğunluğu sunması da olasılıklar arasında.