LG Direct View LED TV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Koreli teknoloji devi LG Electronics, süper lüks müşteri segmenti için çok geniş bir ekran ve olağanüstü bir ev sinema sistemi sunan doğrudan görüntülü LED TV’yi tsatışa sundu. LG DVLED TV, benzer özellikler ve işlevlerle Samsung’un The Wall TV’sine rakip olmak için yaratılmış.

LG DVLED TV, özelleştirilmiş şekillerde eksiksiz bir resim oluşturmak için milyonlarca LED’i dağıtma ile aynı temel konsepte dayanıyor ve The Wall kullanılarak bile mevcut olmayan boyutlara ölçeklenebiliyor. Tüm odayı dönüştürmek için bağlı olan 81 inçten devasa 325 inç’e kadar seçim yapmak mümkün.

16:9 en boy oranı temel olarak mevcut olsa da, aynı anda birden fazla video izlemenizi sağlayan 32:9 oranına da sahip olabilirsiniz. Kurulum, 33 milyona kadar diyota dayanan 4K ve 8K kalitesi sağlıyor. Ayrıca 2K konfigürasyonuna sahip (tek veya çift). Devasa TV sistemi için akıllı TV işlevselliği sağlamak üzere bir WebOS desteği de bulunuyor.

Samsung’un The Wall TV’sine benzer şekilde, kurulumdaki farklılıklar ve kurulumla birlikte gelen diğer özellikler nedeniyle LG DVLED TV için sabit fiyatlar mevcut değil. LG katlanabilir OLED TV’den daha ucuz görünse de, yeni TV’nin minimum fiyatının 30.000 dolar ve üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

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