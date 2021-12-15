LG, Objet TV İle Dünyayı Sallayabilir

LG Objet TV’yi bir yaşam tarzı teklifi olarak tanıttı. LG Objet TV, hareketli bir kumaş kapağa sahip ve bir tuvali andırıyor. Minimalist tasarımıyla her odaya uyum sağlıyor. Objet TV, LG’nin nötr renklerin incelikli kullanımını yansıtıyor. Ve incelik, görsel uyum ve iç mekanda heyecan verici bir izleme deneyimi sunuyor.

LG Objet TV (model 65Art90), küratörlüğünde yaşam tarzı işlevlerini yansıtan bir kumaş kapağa sahip. Bu, TV kapalıyken çizimleri görüntüleyen Samsung’un The Frame TV’si ile karşılaştırılıyor. LG Objet TV, sanat eserlerini göstermek için Galeri modu ile Tam Görünüme sahip.

Ayrıca bilgi, müzik çalma, tarih ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı içerikler için TV’yi akıllı bir ekrana dönüştüren Line View seçeneğine de sahip. Kumaş kılıf birbiriyle değiştirilebiliyor ve LG’nin geleneksel tasarımından çok farklı üç renge sahip.

LG Objet TV, uygun bir işlemciye sahip 80W, 4.2 kanallı ses çıkış sistemine sahip 65 inç OLED panelle geliyor. Cihazın fiyatı ve kullanılabilirliği henüz açıklanmadı. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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