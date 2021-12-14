LG, Tekerlekli Taşınabilir Televizyon Tasarladı!

CES 2022 etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte, çeşitli markalardan teknolojik açıdan yenilikçi yeni aygıtlar bekleyebiliriz. Ancak etkinlikten önce LG, pratikliği açısından oldukça benzersiz ve ilginç görünen yeni bir ürünü sergiledi.

Güney Koreli teknoloji devi, son teknoloji OLED, mini LED, MicroLED ve bu tür diğer ekran teknolojilerine sahip üst düzey TV’leriyle tanınıyor. Şimdi, marka başka bir yeni TV üzerinde çalışıyor.

Ancak bu sefer tekerlekli olduğu için taşınabilir ve yerleşik bir pil takımıyla çalışıyor. Bu TV, pille çalışan ve yüksekliği; ayarlanabilir standlı ve tekerlekler sayesinde hareket ettirilebilen 27 inçlik bir cihaz.

Ekranı standdan ayırabilirsiniz, ancak bu standa takıldığında TV döndürülebilir, eğilebilir, hatta dikey modda hareket ettirilebiliyor. Resmi notlara göre, StandbyME TV tek bir tam şarjla 3 saate kadar dayanabiliyor.

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