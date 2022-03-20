LG, Rusya’ya Tüm Sevkiyatlarını Durdurdu!

Teknoloji devi LG Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’ya satışlarını durdurarak diğer teknoloji şirketlerinin arasına katıldı. Şirket yaptığı açıklamada , Rusya‘ya tüm ürün sevkiyatlarını “askıya aldığını” söyledi. Firma bunun ne kadar süreceğini söylemedi, ancak durumu “yakından izleyeceğini” belirtti. Bildirime göre LG, herkesin refahı konusunda “derinden endişe duyuyor” ve insani yardıma “bağlıdır”. dedi

Şubat aynın sonundaki işgalden haftalar sonra gelen kararın zamanlamasını neyin tetiklediği net değil. Ancak harekete geçmek için çok fazla baskı olduğu düşünülüyor. Apple, Microsoft, Samsung ve onlarca teknoloji şirketi zaten Rusya’daki sevkiyatları ve satışları dondurdu. LG, Ukrayna’yı işgal etmesine rağmen Rusya pazarında hizmet etmeye devam etseydi eleştirilecekti.

LG telefon endüstirisinden ayrılmış olsa da, televizyonlardan klimalara ve buzdolaplarına kadar onlarca ürün geliştirerek elektronik sektöründe önemli bir konuma sahip. LG’nin ve Samsung’un hamlesi sonrasında Rusya, dünyadaki en büyük iki cihaz markasını kaybetmiş oldu. Rusların, Çin ve başka yerlerden gelen markalar sayesinde hala seçeneklere sahip olması muhtemel gittikçe seçenekler daralıyor.

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