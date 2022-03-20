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Epic Games, Ukrayna’ya Bağış Yaptı!

Günümüzün en büyük büyük oyun şirketlerinden olan Epic Games, iki haftalık Fortnite gelirini Ukrayna'ya bağışladı.

İbrahim Özbek

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epic games ukrayna

Günümüzün en büyük büyük oyun şirketlerinden olan Epic Games, iki haftalık Fortnite gelirini Ukrayna’ya bağışladı.

Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna’ya desteği açıklayan Epic Games, son günlerde Fortnite gelirlilerini Ukrayna’ya bağışladığını açıkladı. Bu bağış için kampanya 20 Mart ile 3 Nisan arasındaki satın almalarla gerçekleşecek.

Epic Games, toplanan paranın Ukrayna’nın sağlık, gıda, temiz su ve temel ihtiyaç gibi insani konularda bağış yapacağını açıkladı. İlerleyen günlerde bağışların artacağı tahmin ediliyor. Epic Games, Ukrayna savaşı için desteklediği yardım kuruluşlarına ellerinden geldikçe hızlı para gönderdiğini açıkladı. İşlemlerin rapor edildikten hemen sonra kayıt ederek birkaç gün içinde insani yardım kuruluşlarına aktardıklarını belirtti.

epic games ukrayna

Dünya üzerinde neredeyse bütün büyük şirketler Rusya – Ukrayna arasındaki gerginlik sonrası Rusya’ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar devam ederken, Ukrayna’ya büyük şirketlerden bağış gelmeye başladı.

Epic Games, yaptığı paylaşımda Microsoft Fortnite satılan tüm ülkelerde yine aynı tarihler arasında oyunun içeriğinden elde edilen tüm satın alımlardan katkıda bulunacağını açıkladı.

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