Epic Games ve Activision Blizzard, Rusya Pazarını Durdurdu!

Popüler oyun şirketlerinden olan Epic Games ve Activision Blizzard, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizlerden dolayı Rusya’da oyun satışını durdurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlikten dolayı, Rusya tarafına yaptırımlar devam ediyor. Kısa bir zaman önce EA Esports, Rusya için satış yapmayacağını açıklamıştı. Bu haberden kısa bir süre sonra Epic Games ve Activision Blizzard taraflarından da benzer bir yaptırım geldi.

Her iki şirkette platformlarındaki tüm oyunları Rusya’daki oyunculara satmayı iptal ettiğini açıkladı. Bu durum Rusya içerisinde yer alan oyunseverlerin bu iki şirketin hiçbir oyununa erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor.

Ukrayna işgali ile beraber tüm dünya şirketleri Rusya tarafına yaptırım uygulamaya başladı. Özellikle günümüzün popüler sektörlerinden olan oyun sektörü de bu yaptırımları uyguladı. Hem espor tarafı hem de oyun dünyası Rusya’nın bu davranışını kınadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yüksek bir ücretle beraber Activision Blizzard’ı çatısı altına katan Microsoft, Rusya için yaptırımlara başladı. Yalnızca Xbox değil Microsoft Office, Microsoft 365 ve daha fazla içeriğin satışını yasakladı.

İlerleyen dünlerde oyun dünyasında yer alan birçok şirketin daha Rusya’ya yaptırım yapması muhtemel gözüküyor.

VALORANT’a Gelecek Yeni Ajan Türk Olacak!