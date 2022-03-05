VALORANT’a Gelecek Yeni Ajan Türk Olacak!

FPS oyunlarına yeni bir soluk getiren VALORANT, her yeni güncelleme ile beraber oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor. İçerisinde birçok ajan yer alan VALORANT’a yeni ajan Türk olacak.

Bugün sabah saatlerinde Twitter üzerinde bomba gibi bir iddia yer aldı. Yapılan bazı paylaşımlara göre VALORANT’a gelecek olan ajanın Türkiye’yi temsil edeceği söyleniyor. Yapılan yorumlara göre, Almanya’dan yaşayan gurbetçi olan yeni karakter, aslen Türk vatandaşı ama Almanya’da yaşayacak. Tabii ki bunlar şu an için sadece varsayım. Riot Games ve VALORANT tarafından konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Tüm bu konuşmalar atılan bir post üzerine ortaya çıktı.

VALORANT üzerinde birçok ajan yer alıyor. Ajanların birbirinden farklı yetenekleri ve kendilerine has özellikleri oluyor. Yeni gelecek olan ajanın ise Killjoy’un annesi olacağı ortaya atıldı.

🔻 Cypher Email | 4.05 PBE 🔻



"Turkey" 👀 🇹🇷



If our suspicions are right, and the blackmailer is the next agent, we may be looking at their country of origin being Turkey.



| #VALORANT pic.twitter.com/ETK0GUr1d8 — Cynprel – VALORANT Lore (@cynprel) March 5, 2022

Özellikle VALORANT oyuncularının büyük bir bölümünü Türkiye oluşturuyor. Hem Avrupa sahnesinde hem de ülkemizde Türkiye’nin önemli her geçen gün büyüyor. Riot Games, Türkiye’ye özel birçok jest yapıyor. Bunlardan birisi yeni gelecek olan ajana benziyor.

Twitter üzerinde dolaşan sızıntılara göre, yeni ajanın isminin “Zehra” olacağı tahmin ediliyor. Yeni ajanın hangi role geleceği konusunda herhangi bir sızıntı bulunmuyor. Ancak tahminlere göre healer veya smoker olacağı varsayımlar arasında yer alıyor.

Şu ana kadar konuşulan her şey tamamen varsayımdan oluşuyor. Her ne kadar bomba etkisi yaratsa da, Riot Games ve VALORANT tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılmasını tahmin ediyoruz.

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