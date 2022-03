GeForce Now Haftanın Oyunlarını Açıkladı!

Oyuncuların son zamanlardaki gözdesi olan GeForce Now, bu hafta kullanıcıların ulaşacağı oyunları açıkladı. GeForce Now, bu hafta 8 yeni oyunu kütüphanesine ekleyecek.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla gelişecek olan GeForce Now, şu anda hali hazırda birçok oyunsevere ev sahipliği yapıyor. Özellikle çip krizi ve atan PC fiyatlarından dolayı GeForce Now oyunseverlere muhteşem deneyim sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar aylık abonelik alarak oyunlardan ve fırsatlardan yararlanabilir.

GeForce Now bünyesinde hali hazırda yüzlerce oyun bulunuyor. Aynı zamanda bu oyunlara her hafta yeni eklemeler yapıyor. Geçen hafta oyun vermeyen GeForce Now, bu hafta 8 yeni oyunu bünyesine ekledi.

GeForce Now’un bu haftaki oyunları şu şekilde;

ELEX II

FAR: Changing Tides

Shadow Warrior 3

AWAY: The Survival Series

Labyrinthine Dreams

Sins of a Solar Empire: Rebellion

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children

The Vanishing of Ethan Carter

Yukarıda listelenen oyunlardan ve daha fazla fırsattan yararlanmak için GeForce Now’ın abonelik sisteminden yararlanmanız gerekiyor. Ayrıca abonelik kapsamında yüzlerce oyunu deneyimleyebiliyorsunuz.

