Ana Sayfa » Oyun Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı – 28 Nisan Oyun Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı – 28 Nisan Emine Emre 17 Görüntüleme

Global çapta en çok kullanılan iki dijital oyun dağıtım platformundan biri olan Epic Games bilindiği üzere her hafta kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde oyun hediye ediyor. Platformda genellikle Perşembe günleri yeni ücretsiz oyunlar erişime açılırken bir önceki haftanın ücretsiz yapımları ise “ücretsiz erişimden” kaldırılıyor. Bu kapsamda Epic Games yeni ücretsiz oyunları erişime açıldı. Peki Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri, bakalım…

Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı

Epic Games 25 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında iki oyunu birden ücretsiz sunuyor. Oyun severler vakit kaybetmeden platforma giderek ilgili oyunları kütüphanelerine ekleyebilirler. Şimdiye dek abonelerine 250’yi aşkın bedava oyun veren Epic Games bu hafta Industria ve LISA: The Definitive Edition oyunlarını ücretsiz erişime açtı.

Sevilen yapımlardan olan Industria ve LISA: The Definitive Edition oyunları önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar (2 Mayıs) platformdan hiçbir ücret ödemeden indirilebilecek.En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl İndirilir?

Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games’ten ücretsiz oyun indirmek oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Öncelikle Epic Games resmi web sitesine giderek kullanıcı hesabına girilir; bedava oyunlardan faydalanmak için Epic Games kullanıcı hesabınızın bulunması gerekmektedir. Ardından sitede bahse konu ücretsiz oyunun sayfasına gidilerek “satın al” (0 TL) butonuna tıklanır. Böylelikle oyun kullanıcının kütüphanesine eklenmiş olur.

Kullanıcının kütüphanesine eklenen oyun istenildiği zaman oynanabilir; tabii Epic Games kullanıcı hesabı açık kaldığı sürece. Industria ve LISA: The Definitive Edition oyunlarını seviyorsanız ya da denemek istiyorsanız, Epic Games’in bu kampanyasını kaçırmayın.

Industria Hakkında

Bleakmill tarafından geliştirilen Industria, Headup Games tarafından PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için yayınlanmıştır. Birinci şahıs nişancı, bağımsız video oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer alan Industria 2021 yılında piyasaya sürülmüştür. Doğu Berlin’de geçen bu oyun Soğuk Savaş döneminde kayıp iş arkadaşlarını arayan ana karakterin hikayesidir.

LISA: The Definitive Edition Hakkında

Dingaling Productions ve Serenity Forge tarafından geliştirilen LISA: The Definitive Edition Serenity Forge tarafından yayınlanmıştır. 2023 yapımı olan bu oyun oldukça beğenilen bir macera oyunudur. Role playing game, platform oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer alan LISA: The Definitive Edition PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformları için yayınlanmıştır.

Oyun Steam kullanıcılarından 10 üzerinden 10 puan almıştır. LISA: The Painful ile devamı olan The Joyful’u birleştiren LISA: The Definitive Edition kıyamet sonrası dünyada geçmekte olup bir hayatta kalma oyunudur.