Popüler Playstation Oyunu PC’ye Geliyor, İşte Detaylar

Kısa bir zaman içinde PlayStation Showcase etkinliğinin düzenlenmesi bekleniyor. Oyun sektöründe önemli sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısı billbil-kun yine önemli bir haber ortaya attı. Buna göre popüler PlayStation oyunu PC’ye geliyor. Peki PC’de yayınlanacak PS oyunu hangisi? İşte detaylar…

Popüler Playstation Oyunu PC’ye Geliyor

PlayStation özel oyunlarını PC’ye getirmeye devam ediyor. Sony, özellikle 2024 yılı başından bu yana bir strateji değişikliği yaptı ve bu kapsamda PlayStation oyunlarını PC’ye getirme kararı aldı. Önceden konsol satışını ön plana tutmayı ve buna göre yol haritası çizmeyi uygun gören Sony, stratejisini değiştirerek oyun satışlarının artırılmasına odaklandı. Marka bu kapsamda da özel PS oyunlarını PC’de yayınlamaya başladı.

God of War Ragnarök PC’ye Geliyor!

2024 başından bu yana pek çok oyunu PC’ye getiren Sony, yeni oyunları PC’de yayınlamaya devam ediyor. billbil-kun adlı, sızıntıları ile meşhur X kullanıcısı PC’de yayınlanacak yeni oyunun God of War Ragnarök olacağını duyurdu. Yüzde 96 kullanıcı beğeni puanına sahip olan God of War Ragnarök’ün PC’ye gelecek olması konsol sahibi olmayan PC oyuncularını oldukça mutlu etti.

Mayıs ayı içerisinde bir PlayStation Showcase etkinliğinin düzenleneceği bilinmekte. billbil-kun’un belirttiğine göre God of War Ragnarök’ün PC’ye geliş haberi de bu etkinlikte, Sony ve oyunun geliştiricisi Santa Monica stüdyosu tarafından verilecek. Tüm bunların yanı sıra henüz etkinlik tarihi hakkında kesin bir bilgi yok ve bu oyun severleri oldukça heyecanlandırmakta.

2022 yılında çıkış yapan God of War Ragnarok, yayınlandığında rekor satış rakamları gerçekleşmişti. Ayrıca oyun pek çok da ödül aldı. Yanı oyun camiasında bu yapım oldukça beğenilmekte ve oyun tutkunları da bu yapımın PC’ye gelmesini dört gözle bekliyordu desek sanırım abartmış olmayız.

God of War Ragnarök PC’de Ne Zaman Yayınlanacak?

Heyecanla beklenen oyunun PC sürümünün 2024’ün sonuna doğru yayınlanması bekleniyor. Fakat belirttiğimiz gibi bu konuda henüz açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte Nisan ayında oyunu geliştiricisi Santa Monica Studios yeni bir iş ilanı yayınlanmış ve bu ilan da yeni God of War oyununun geliştirilmekte olduğunu düşündürmüştü.

Bu yeni gelen sızıntıyla birlikte God of War Ragnarok PC’de yayınlandıktan sonra serinin devamının geleceğine yönelik de düşünceler mevcut. Bunun yanı sıra şu an geliştirilmekte olan God of War dizisi de mevcut. Dizi Amazon Prime Video için geliştirilmekte. Bu sevilen oyunun dizisi de merakla beklenmekte.

God of War Ragnarök Hakkında

Santa Monica Studios tarafından geliştirilen God of War Ragnarök, 2022 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 4 ve PS5 platformları için yayınlandı. Aksiyon – macera oyunu, role playing game, hack and slash, nişancı oyunu kategorilerinde yer alan oyun, tek oyunculu moda sahip ve şimdiye dek pek çok ödül aldı. En iyi müzik ödülünden en iyi macera ve aksiyon oyunu ödülüne kadar geniş bir yelpazede 10’dan fazla ödülün sahibi olan God of War Ragnarök, rekor bir çıkış yakalamıştı. Oyunun şimdi de PC’de rekorlar kırması bekleniyor.