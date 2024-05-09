Ana Sayfa » Oyun Dubai Gaming Vizesi Geliyor, İşte Ayrıntılar! Oyun Dubai Gaming Vizesi Geliyor, İşte Ayrıntılar! Emine Emre 1 Görüntüleme

Oyun sektörü tüm dünyada yadsınamaz bir gelişim içerisinde. Pek çok ülke oyun sektörüne olan yatırımını artırmayı hedeflemekte. Bu kapsamda büyük bir adımda Dubai’den geldi. Profesyonelleri ülkeye çekmek için Dubai Gaming Vizesi geliyor. Gaming vizesi Veliaht Prensi tarafından duyuruldu. Bahse konu vize hakkında tüm merak edilenler içeriğimizde…

Dubai Gaming Vizesi Geliyor

Dubai kapıları profesyonel oyun geliştiricilere gaming vizesi ile açılıyor. Dubai Veliaht Prens Hamdan bin Muhammad bin Raschid Al Maktum, bu yeni vizeyi resmi olarak duyurdu. Söz konusu vize ile binlerce oyun geliştiriciyi ağırlamayı hedefleyen Dubai’nin bir oyun cennetine dönüştürülmesi bekleniyor. Bu haberin ardından Gaming vizesi nasıl alınır, şartları neler, oyun vizesi ile kimler Dubai’ye gidebilir gibi pek çok soru elbette yanıtını bekliyor. İşte cevapları…

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Dubai oyun vizesi öncelikle oyun geliştiricilerine, tasarımcılarına ve programcılarına yönelik düşünülmüş bir proje. Bu vize başlangıç projeleri yani start-up’lar ve girişimciler içinde pek çok avantaj sunmakta. Bunların yanı sıra bazı dijital yayıncılar yani içerik üreticileri de gerekli koşulları sağladıkları taktirde bu vizeden faydalanabilecek.

Oyun Vizesi Şartları Neler?

Dubai tarafından duyurulan gaming vizesine başvuru yapabilmek için öncelikli şart minimum 25 yaşında olmak. Bunun yanı sıra istenen belgeler arasında kimlik, CV ve iş deneyimlerinin yer aldığı belgeler de bulunmakta. Dubai bu vize ile 2033 yılına kadar 30 bini aşkın oyuncuyu ülkede ağırlamayı hedeflemekte.

Dubai’nin bu girişimi kapsamında birtakım vergi avantajları da yer almakta. Vergi avantajlarıyla da şirketler için tercih edilebilirliğini artıran ülke bu alanda Malta gibi ülkelerin alternatifi olmayı amaçlamakta. Dubai’nin yanı sıra Suudi Arabistan da oyun sektörüne kucak açarak dikkatleri üzerinde çekmekte. Bu kapsamda ülke, önümüzdeki yaz bir e-spor turnuvası düzenleyecek ve turnuvanın ödülü ise 60 milyon dolar. Kısacası o bölge büyük oyun etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dubai son dönemde ünlüler, influencerlar ve sanatçılar tarafından daha sık ziyaret edilmekte. Aslında ülke, bunun için zemin hazırlıyor. Sosyal paylaşımın bu denli arttığı bir çağda Dubai’yi ziyaret edenlerin paylaşımları bir nevi Dubai’nin reklamı gibi oluyor ve ülke daha çok turist alıyor. Şimdi bu oyun vizesi ile ülkede daha farklı değişimlerin de yaşanması beklenmekte.

Dubai’nin bahse konu Gaming vizesi şartları sağlayanlar için muhteşem fırsatlar sunabilir. Fakat bu avantajların yanı sıra dezavantajlar da olacaktır. Ülkedeki yaşam şekli, insan hakları, kadın hakları gibi konular da iyi bir şekilde araştırılmalı. Oyun sektöründe varlığını kanıtlamış kişilerin Dubai’de bu işe devam etmenin tüm artı ve eksi yönlerini değerlendirerek karar vermelerinde yarar var diyebiliriz.