Ana Sayfa » Oyun Yeni Futbol Oyunu UFL Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Oyun Yeni Futbol Oyunu UFL Tanıtım Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 5 Görüntüleme

Günümüzün en popüler spor dallarından biri olan futbolun milyarlarca hayranı bulunmakta, bunun yanında futbol oyunlarına da oldukça ilgi büyük özellikle konsolların hayatımıza girmesinden sonra futbol oyunlarının popülerliği oldukça fazla arttı. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan UFL oyunundan bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunun yapımı oldukça uzun bir süredir devam etmekte ama yayımlanan fragman ile baktığımız zaman Unreal Engine 5’in katkısının oldukça büyük olduğunu görmekteyiz. En büyük rakipleri olan FC24 ile kıyasıya bir rekabete girdiğini görmekteyiz.

Özellikle tanıtım fragmanında dikkat çeken kısım oyuncuların sahaya çıktıklarında sanki gerçek bir maç izlercesine bir hava katması oyunun ne kadar gerçekçi olduğunu göstermekte.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında belli olmamakla birlikte çıkacağı platformlar hakkında sizlere bilgi verelim UFL PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yer alarak oyuncular ile buluşacak.