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Bilindiği üzere Epic Games Store’da her hafta bir ya da daha fazla oyun kullanıcılara sunuluyor. Bu hafta Epic Games 465 TL’lik oyunu ücretsiz bir şekilde veriyor. Dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games’te bu hafta Circus Electrique oyununu bedava bir şekilde indirebilirsiniz. İşte detaylar…

Epic Games 465 TL’lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games’in haftalık ücretsiz oyun hediyesi kısmında bu haftaZen Studios tarafından geliştirilen Circus Electrique yer alıyor. Oyunun Steam güncel fiyatı 14,5 dolar civarında yani TL bazında 465 TL seviyelerinde diyebiliriz. Hikaye ve rol yapma oyunu olan Circus Electrique’in Steam’deki beğeni puanı 10 üzerinden 7. Bu arada normal şartlarda bu oyunun Epic Games’te 110 TL’den satışa sunulduğunu da belirtelim.

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Epic Games’te bu hafta Circus Electrique oyununun yanı sıra Firestone: Online Idle RPG oyunu için birtakım ödüllerin yer aldığı bir paket de ücretsiz sunulmakta. Bu paketin normal değeri 100 doları aşıyor ve paket kapsamında sandık, elmas, skin ve benzeri gibi ödüller yer alıyor.

Epic Games’te geçtiğimiz hafta Cat Quest II ve Orcs Must Die! 3 yapımları ücretsiz sunulmuştu. Bu iki oyunun bugün yani 9 Mayıs Perşembe günü ücretsiz kategorisinden kaldırıldı ve yerine Circus Electrique geldi. Söz konusu oyun ve yukarıda bahsettiğimiz hediye paketi 9 Mayıs Perşembe saat 18:00’dan 16 Mayıs Perşembe saat 18:00’a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Peki Epic Games’ten ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Circus Electrique Ücretsiz Nasıl Alınır?

Circus Electrique oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için öncelikle Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından sitede Circus Electrique sayfasına gidilerek yükle ya da satın al (0 TL) butonuna tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur. Artık kullanıcı, Epic Games hesabı açık olduğu sürece, istediği zaman oyunu deneyimleyebilir.

Circus Electrique Nasıl Bir Oyun?

Zen Studios tarafından geliştirilen ve Saber Interactive tarafından yayınlanan Circus Electrique 2022 yılında piyasaya sürülmüştür. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformları için yayınlanan oyun role playing game, strateji video oyunu, bağımsız video oyunu ve strateji kategorilerinde yer almaktadır.

Circus Electrique Viktorya dönemi karakterleri ile steampunk temasından esinlenerek dizayn edilmiştir. Oyun kapsamında oyuncu, farklı bölgelerden gelen kabiliyetli sanatçıları işe alarak ve de eğiterek, görkemini yitirmiş sirki yeniden ayağa kaldırmaya çalışmaktadır.