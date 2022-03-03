Rusya’da Oyun Satışları Durdu – Oyuncular Öfkeli!

Cyberpunk 2077 ve The Witcher geliştiricisi CD Projekt Red‘in arkasındaki şirket olan CD Projekt Group; ürünlerinin Rusya ve Belarus’a satışını durdurarak Ukrayna’nın işgaline karşı sert bir tavır alıyor.

CD Projekt, Twitter’da yaptığı açıklamada; Rusya’daki oyunculara satışların “bir sonraki duyuruya kadar” durdurulduğunu söyledi. Bu, CD Projekt Red tarafından geliştirilen hem fiziksel hem de dijital oyunların tüm satışlarının yanı sıra; “GOG platformunda dağıtılan tüm oyunlar” için geçerli.

CD Projekt’in kararı, Rus ve Belaruslu kullanıcılar için; bir mağazanın tamamının ilk kez etkin bir şekilde kapatıldığını gösteriyor. CD Projekt Group‘un bugünkü kararı, şirketin Ukrayna’yı desteklemek için yaptığı ilk adım değil.

Polonyalı oyun şirketi, kuşatma altındaki ülkede çalışan Polonyalı bir insani yardım kuruluşuna; 243.000 dolar bağış sözü de verdi. Ukrayna ve Polonya’daki diğer çok sayıda oyun geliştiricisi de hayranları ve sektördeki meslektaşlarını Ukrayna’ya ellerinden gelen her şekilde yardım etmeye çağırdı.