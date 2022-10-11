LG, Ultra Lüks Televizyonunu Duyurdu – Sinema Deneyimi!

Televizyonlarıyla ön plana çıkan ve dünyaca en çok tercih edilen marka olan LG, LG MAGNIT 4K 136 inç TV adlı yeni bir modeli satışa sundu. Fakat fiyatı sahiden çok çok fazla. Tamı tamına 300.000 dolar (yaklaşık 5.6 milyon TL) ve sahici bir sinema deneyimi vaat ediyor.

MAGNIT 4k 136 inç, mikro LED ekran teknolojisi ile geliyor. Bu ekran 120 Hz yüksek yenileme hızını destekliyor ve etkileyici 2.000 nit yüksek parlaklık sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi TV, son teknoloji renk, kontrast ve netlik ile 4K çözünürlük sunuyor. Hatta webOS akıllı TV platformunda da çalışıyor.

Fazla lüks olan model, aynı zamanda Bang & Olufsen BeoLab 90 ayaklı hoparlörlerle alırsanız 350.000 dolara mal oluyor. Bu hoparlör genellikle yaklaşık 115.000 dolara satılıyor ve 18 sürücüsü sayesinde her bir hoparlörden 8.200 W sağlıyor.

Ayrıca LG Electronics, MAGNIT TV’yi Beolab 28 ve Beolab 50 ile birlikte sunacak. Ancak, bu özel paketin fiyatını henüz açıklamadı. Bang & Olufsen, Beolab 28’i 16.500 dolara, Beolab 50’yi ise yaklaşık 47.000 dolara satıyor. Ne yazık ki, bu büyük akıllı TV için tüm ayrıntılar hala bilinmiyor.