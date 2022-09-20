LG Ultra Serisi Bilgisayarlar Satışa Çıktı

LG Electronics, LG Ultra PC Premium Dizüstü Bilgisayar Serisi 2022 için fiyatlandırma ve bulunabilirlik bilgilerini yayınladı. Şirkete göre, 2022 Ultra PC’lerdeki 16 ve 17 inç ekranlar, taşınabilirlik, stil isteyen çok çeşitli müşteriler için ideal. Üstelik performanstan ödün vermeden hafiflik avantajı da sağlıyor.

Bu yeni Ultra PC’ler, 12. nesil Intel işlemciler veya AMD Ryzen işlemcilerle geliyor. 17 inçlik model Intel tarafından desteklenirken, 16 inçlik model AMD desteği taşıyor. 17 inçlik model, 16:10 en boy oranına sahip IPS WQXGA 2.560 x 1.600 çözünürlüklü ekranla geliyor.

Panel, DCI-P3 renk gamının %99’unu kapsıyor. Teknik kısımda Intel Core i7 işlemci, Nvidia RTX 3050 grafik kartı ve 16 GB DDR5 RAM’li Gen4 512 GB NVMe SSD yer alıyor. Ayrıca 80Wh’lik büyük bir pile sahip. Son olarak, dizüstü bilgisayar 15 x 10,78 x 0,78 inç ölçülerinde ve 1,98 kg ağırlığında.

16 inçlik modele gelince, 1.920 x 1200 çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ayrıca cihazda 16GB LPDDR4 RAM ve 512GB/1TB NVME SSD ile eşleştirilmiş bir AMD Ryzen 7 5825U yonga seti var. Grafikler için 16 inçlik model, tümleşik AMD Radeon Vega 8’e sahip. Her iki model de iki adet 1,5 W hoparlörlü bir stereo hoparlör kurulumuyla birlikte geliyor.

LG Ultra PC 17 inç (17U70Q) 1599 dolar, LG Ultra PC 16 inç (16U70Q) ise 1299 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Her iki dizüstü bilgisayar da LG.com’dan ve ABD’deki Best Buy gibi seçkin satıcılardan satın alınabilir.