Lightning Girişli Android Telefon Başarıyla Çalıştı!

Uzun süredir gündemde olan Type-C girişli iPhone çalışmalarının ardından Lightning girişli Android telefonun geliştirme projesine başlandığı duyuruldu.

Çok uzun zamandır teknoloji dünyasının aklında olan bir değişiklik olan Type-C girişli iPhone X modeli geçtiğimiz yıl Ken Pillonel tarafından gündeme gelmişti. 2022 yılında Pillonel tarafından çılgın bir geliştirme fikri daha ortaya atıldı. Bu fikir bir Lightning girişli Android telefon yapmak oldu. Bu fikir doğrultusunda Samsung Galaxy A51 modeli üzerinde çalışmalara başlandı.

AB, uzun bir süredir Apple’a Type-C girişi hakkında baskı uyguluyor. Bu durum pek netlik kazanmasa da, iPhone 15 ile beraber Type-C girişin tüm iPhone modellerde kullanılacağı konuşuluyor.

Android akıllı telefonlarda Lightning girişini bir süredir deneyen Pillonel, hem veri aktarma hem de şarj konusunda önemli gelişmeler kaydetti. iPhone X’e Type-C yerleştirmekten daha zor olduğunu dile getiren Pillonel, Lightning girişi için titiz bir çalışma yaptığını söyledi. Bu projenin oldukça karmaşık ve zorlu olduğunu ancak bu işten başarılı bir şekilde ayrıldığını sözlerine ekledi.

Pillonel tarafından yapılan çalışmalar bizlere gösteriyor ki Lightning kablolar, giriş yapılan telefonun Apple olup olmadığını anlıyor ve bu duruma yönelik tepkiler gösteriyor. Bu çalışmaları sadece eğlence amaçlı yürüten Pillonel, ilerde büyük şirkete yeni fikirler vereceğini herkese göstermiş oldu. Samsung Galaxy A51 modelinde denenen Lightning girişi, girmiş olduğu tüm testlerden olumlu bir sonuç elde etmeyi başardı. Bu projenin sadece eğlence amaçlı olduğunu dile getiren Pillonel, bu projeyi satmayı düşünmediğini açıkladı.

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