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Güncelleme Alamayacak iOS Cihazlar Belli Oldu!

Günümüzün dev teknoloji şirketi Apple, 2022 yılı içerisinde güncelleme desteği almayacak iOS cihazlar listesini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün dev teknoloji şirketi Apple, 2022 yılı içerisinde güncelleme desteği almayacak iOS cihazlar listesini açıkladı.

Apple, hemen hemen her yıl düzenli büyük ölçekli güncellemeleri kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu durumu en başarılı şekilde gerçekleştiren şirketlerin başında geliyor. Apple’ın yaptığı açıklamaya göre 2022 yılında birçok modelle yolun sonuna gelindiği açıklandı. Apple, piyasaya sürdüğü cihazlar için en az 5 yıllık bir güncelleme desteği sağlıyor. Bu sayede arkasında bir çöplük bırakmaktan kaçıyor.

2022’de yaz aylarına yaklaşırken Apple’ın gerçekleştireceği WWDC etkinliğinde iOS, iPadOS ve watchOS gibi işletim sistemlerinin son sürümleri tanıtılacak. Bu tanıtımdan sonra ise eski cihazların bazılarına elveda diyeceğiz. Ayrıca Apple iOS 16’yı dağıtmak için A10 ve üstü işlemci şartı koyacak.

iOS 16 alamayacak modeller

A9 ve A9x işlemcisi tarafından desteklenen cihazlar iOS 16 avantajlarından yararlanamayacak. Aynı durum iPad’ler içinde geçerli olacak. 2022 yılı içerisinde güncelleme desteği kesilecek cihazlar şu şekilde;

  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPad Mini 4
  • iPad Pro (2015)
  • iPad Air 2
  • iPad (5. nesil)

Uzun zamandır kullanıcıların severek kullandığı iPhone 6 seri, güncelleme desteğinin kesilmesiyle beraber artık tozlu raflara kalkacak.

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