Huawei Mate X3 Bu Ayın Sonunda Görücüye Çıkacak!

Huawei, katlanır bir akıllı telefon piyasaya süren ilk şirketler arasındaydı ve şirketin halihazırda piyasada birkaç cihazı bulunuyor. Şimdi ise akıllı telefon portföyüne yeni bir telefon daha ekleyecek.

En son rapora göre, Huawei’nin yeni nesil Huawei Mate X3 katlanır akıllı telefonunu bu ayın sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirket henüz lansman tarihini resmi olarak doğrulamadı.

Huawei Mate X3 kısa süre önce TENAA platformunda da ortaya çıktı ve akıllı telefonla ilgili; bazı önemli detaylar da gün yüzüne çıkmış oldu. 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED kapak ekrana ve 90Hz yenileme hızı desteğine sahip; 8 inç OLED katlanır ekrana sahip olacak.

Bu akıllı telefonun Kirin 9000 işlemci tarafından çalıştırıldığı ve ABD yaptırımları nedeniyle Huawei’nin yakın zamanda piyasaya çıkan; diğer akıllı telefonlarına benzer şekilde yalnızca 4G özellikli bir akıllı telefon olacağı da ortaya çıktı.

Kamera bölümünde ise telefonun arka tarafında; 50 megapiksel ana sensörden oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta, cihazın selfie ve görüntülü görüşme için 16 megapiksellik bir kameraya sahip olması muhtemel.

İşletim sistemine gelince, Mate X3 HarmonyOS 2.0.1 (Çin’de HongMeng OS) ile gelecek. 4.500 mAh pil ile çalışacak ve 55W hızlı şarj teknolojisini de beraberinde getirecek.