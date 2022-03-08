Huawei Mate X3, Bu Yıl Satışa Çıkacak

Yeni bir rapora göre; bu yıl Huawei’nin yılı olacak. Şirket, üst düzey katlanır telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Huawei aslında Mate X serisiyle katlanır telefon üreten ilk şirketlerden biriydi. Şimdi ise yeni modelini bu yıl satışa çıkaracak.

Huawei’nin bu telefonu üretip satışa sunmak için sağdan soldan bileşen tedarik ettiği ortaya çıktı. Eğer Huawei hummalı bir çalışmaya başladıysa bu telefonun bu yıl içerisinde görücüye çıkacağı anlamına geliyor.

Huawei Mate X2, geçen yılın başlarında 8 inç 90Hz OLED katlanır iç ekran ve 6.45 inç 90Hz OLED dış ekranla piyasaya çıkmıştı. Telefon Kirin 9000 5G işlemci desteğine sahipti. 50MP’lik bir kamera ile dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. Pil, 55W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh boyutundaydı.

Huawei Mate X3, büyük olasılıkla eski modele çok benzer bir form faktörüne sahip olacak, ancak bir takım iyileştirmelerle gelmesi gerekiyor. Bu telefonun da Oppo Find N gibi daha iyi bir menteşeye sahip olmasını bekliyoruz.