Huawei Mate X3 Çok Yakında Satışa Çıkacak!

Bu ayın başlarında Huawei’nin Huawei Mate X3 üzerinde çalıştığına dair bilgiler edinmiştik. Bugün ise telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre Mate X3’ün lansmanı çok yakında gerçekleşecek.

Kaynağımıza göre, Huawei Mate X3 içe doğru katlanır bir tasarıma sahip olacak ve yüksek yenileme hızı vaat eden bir ekranla gelecek. Cihazın Kirin 9000 4G yonga seti, 4.500 mAh pil ve en son HongMeng OS (HarmonyOS) 2.0.1 sürümü ile donatılacağını da belirtelim.

Kaynak, Huawei Mate X3’ün lansman tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Fakat bu ayın başlarında CMIIT yetkilisinin veritabanında PAL-AL00 model numaralı bir Huawei cihazı ortaya çıkmıştı. Şimdi, aynı cihaz Çin’in TENAA yetkilisinden onay aldı.

4G LTE cihazı olan Huawei PAL-AL00’ün Mate X3 olarak satışa çıkacağına inanıyoruz. Ne yazık ki, PAL-AL00’ün TENAA listesinde, özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok. Cihazın sadece TENAA’da görünmesi, piyasaya yakında çıkacağına dair bir ipucu veriyor.