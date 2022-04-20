Logitech’in Yeni Mouse’una Bayılacaksınız!

Logitech, Lift kablosuz dikey fareyi tanıttı. Cihaz bazı etkileyici özellikler ve 69,99 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Grafit, gümüş ve pembe olmak üzere çeşitli renk modelleriyle mevcut olmanın yanı sıra, sol veya sağ elini kullananlara özel modeller de vaat ediyor. Ancak, şu anda yalnızca grafit renkli model, sol ve sağ el seçeneklerinde mevcut.

Lift kablosuz fare, daha fazla konfor ve ergonomi sağlayan dikey yönelimli bir tasarıma sahip. Cihaz çalıştırılırken kullanıcının eli 57 derecelik bir açıyla konumlandırılıyor. Bu, uzun süreli kullanımdan sonra bilek ağrılarına neden olabilecek geleneksel farelerin aksine bileklerinizde daha fazla rahatlık sağlıyor.

Bir kaydırmalı ergonomik klavye ile birleştirildiğinde, Lift kablosuz dikey fareyi kullanmanın faydaları oldukça belirgin hale geliyor. Lift, tek bir AA pil ile çalışıyor. Logitech, Lift’in pilinin iki yıla kadar dayanabileceğini söylüyor. 69,99 dolar olarak fiyatlandırılıyor ve bazı daha pahalı modellere kıyasla sınırlı işlevsellik vaat ediyor. Lift, daha pahalı olan MX Vertical ile karşılaştırmalar yapıyor ancak çok basit bir tasarıma sahip.

Lift’in yazılım yapısı, aynı anda iki bilgisayarda sorunsuz kullanımına izin veriyor. Bunun nedeni ise Logitech’in tescilli yazılımı olan Flow. Logitech’in Flow yazılımı, bilgisayarlar farklı işletim sistemlerine sahip olsa bile bu tür işlemlere izin veriyor. Ancak, Logi Options uygulaması iki bilgisayarda da çalışır durumda olmalı.