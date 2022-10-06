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Marshall Yeni Ses Ürünlerini Satışa Sundu!

Marshall Emberton Bluetooth Hoparlör yaklaşık 180 dolar, Motif ANC kulaklık ise 220 dolar, fiyatla satılıyor. Monitor II ANC'nin fiyatı 360 dolar. Marshall Diamond Jubilee sınırlı sayıda ürün serisi, ABD, İngiltere ve Avustralya dahil olmak üzere birçok pazarda mevcut olacak.

Ayşen Sıla

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Marshall, Diamond Jubilee’yi (60. yıl dönümü) kutluyor ve şirket kutlamayı ölümsüz kılmak için üç sınırlı sayıda siyah ürün piyasaya sürdü. Bunlar Emberton Bluetooth hoparlörü, Motif ANC kulaklıkları ve Monitor II ANC kulaklıkları olarak adlandırılıyor. 

Üç taşınabilir ses ürünü 5 Ekim’de satışa çıktı ve geleneksel Marshall pirinç kaplamasından biraz dışa çıkıyor. Logolar, düğmeler ve ızgaralar Diamond Black yıldönümü renginde.

Emberton Bluetooth hoparlör, tam şarjla 20 saate kadar çalma süresi vaat ediyor. IPX7 suya dayanıklı olarak derecelendirilmiş ve uzun süre eğlence sağlayabiliyor. 

Gerçek Stereofonik ses alanına ve 360 ​​derecelik tam çok yönlü ses çıkışına sahip. Cihaz, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor ve oynatma ve ses kontrolleri en üst seviyede.

marshall

ANC kulaklıklar, kılıfıyla birlikte 20 saate kadar ve kılıfsız yaklaşık 4,5 saate kadar çalma süresi sunuyor. Üçüncü sınırlı sayıdaki Marshall Diamond Jubilee ürünü, Monitor II ANC kulaklıkları. 

ANC kapalıyken 45 saate kadar ve ANC etkinken 30 saate kadar oynatma özelliğine sahip. Motif ve Monitor II, aşınma ve yıpranmaya karşı koruma için akıllı bir taşıma çantasıyla birlikte geliyor.

marshall

Marshall Emberton Bluetooth Hoparlör yaklaşık 180 dolar, Motif ANC kulaklık ise 220 dolar, fiyatla satılıyor. Monitor II ANC’nin fiyatı 360 dolar. Marshall Diamond Jubilee sınırlı sayıda ürün serisi, ABD, İngiltere ve Avustralya dahil olmak üzere birçok pazarda mevcut olacak.

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