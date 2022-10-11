MediaTek Dimensity 1080, 200 MP’ye kadar kamera desteğiyle piyasaya çıktı

MediaTek, Dimensity 1080 adlı yeni bir işlemciyi tanıttı. TSMC tarafından üretilen 6nm işlemci, geçen yıl piyasaya çıkan Dimensity 920 işlemcinin üst modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Hatırlamak gerekirse, D920 işlemci Xiaomi Mi 11i serisi (Redmi Note 11 Pro Çin modelleri), Realme 9 Pro Plus, Vivo V23 5G ve Infinix Zero Ultra 5G gibi cihazlarda kullanıldı.

Dimensity 1080 sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz’e kadar çalışan iki ARM Cortex-A78 CPU çekirdeğine ve 2 GHz’e kadar çalışan altı ARM-Cortex A55 çekirdeğine sahip. İşlemci, Mali-G68 MC4 grafikleriyle birleştirilmiş. Bu nedenle Dimensity 1080, orta sınıf 5G telefonlara güç sağlamak için tasarlanmış.

İşlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteği ile birlikte geliyor. Kamera özellikleriyle ilgili olarak, çip, deklanşör gecikmesi olmadan 200MP’ye kadar sensörü destekleyebiliyor. 4K HDR video kodlama ve dörtlü kamera eşzamanlılığı için destek taşıyor.

Dimensity 1080’e sahip telefonlar 120Hz Full HD+ ekranlara sahip olabilir. Bağlantı cephesinde işlemci, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve ikili bekleme özellikli çift 5G’yi destekliyor.