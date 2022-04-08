Ana SayfaTeknoloji HaberleriMediaTek Dimensity 1300 Tanıtıldı - 6nm, 3GHz Cortex-A78, 5G

MediaTek Dimensity 1300 Tanıtıldı – 6nm, 3GHz Cortex-A78, 5G

MediaTek Dimensity 1300 Tanıtıldı. Dimensity 1300'ün sekiz çekirdekli CPU'su, 3 GHz'e kadar çalışan bir "ultra çekirdekli" de dahil olmak üzere dört premium Arm Cortex-A78 işlemciye sahiptir. TSMC N6 (6nm sınıfı) üretim süreci kullanılarak oluşturulan Dimensity 1300, günlük pil ömrünü uzatmak için inanılmaz derecede verimli bir çip tasarımıdır.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
MediaTek Dimensity 1300

MediaTek, çok fazla hayran olmadan, OnePlus Nord 2T/3’te piyasaya sürülmesi beklenen Dimensity 1300 yonga setini duyurdu.

TSMC’nin 6nm mimarisine dayanan çip, dört Cortex-A78 çekirdekli (bir Ultra, 3GHz’e kadar ve üç Super, 2.6GHz’e kadar) ve 2GHz hızında dört Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip bir sekiz çekirdekli işlemciye sahiptir. Grafik işlemcisi 9 çekirdekli bir Arm Mali-G77 MC9’dur.

Dimensity 1300, FullHD+ çözünürlüğe veya 2520 x 1080 piksele kadar 168 Hz’e kadar ekranı destekler. Çipi 16 GB’a kadar 4266 Mbps LPDDR4x RAM ile eşleştirebilirsiniz. Dimensity 1300 ayrıca UFS 3.1 tipi depolamayı destekler.

ISP, 200 MP’ye kadar kamerayı destekler ve çok kişili portre modunda video ve 4K HDR video çekebilir. Ayrıca daha hızlı 4K akış için donanım hızlandırmalı AV1 kod çözme desteği de vardır.

MediaTek, ilk olarak Dimensity 1300 ile hangi cihazların piyasaya sürüleceğini paylaşmadı ancak OnePlus Nord 3‘ün bunların arasında olmasını bekliyoruz. Dimensity 1300, Qualcomm‘un en güçlü 7 serisi yongası olan Snapdragon 778G ölçeğinde performans göstereceğini söyleyebiliriz.

-- Reklam --
Önceki İçerikOnePlus Nord 2T’nin görüntüleri sızdırıldı
Sonraki İçerikYeşil Samsung Galaxy S22 Ultra satışa çıktı

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol
KaynakGsmarena

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.