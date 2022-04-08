MediaTek Dimensity 1300 Tanıtıldı – 6nm, 3GHz Cortex-A78, 5G

MediaTek, çok fazla hayran olmadan, OnePlus Nord 2T/3’te piyasaya sürülmesi beklenen Dimensity 1300 yonga setini duyurdu.

TSMC’nin 6nm mimarisine dayanan çip, dört Cortex-A78 çekirdekli (bir Ultra, 3GHz’e kadar ve üç Super, 2.6GHz’e kadar) ve 2GHz hızında dört Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip bir sekiz çekirdekli işlemciye sahiptir. Grafik işlemcisi 9 çekirdekli bir Arm Mali-G77 MC9’dur.

Dimensity 1300, FullHD+ çözünürlüğe veya 2520 x 1080 piksele kadar 168 Hz’e kadar ekranı destekler. Çipi 16 GB’a kadar 4266 Mbps LPDDR4x RAM ile eşleştirebilirsiniz. Dimensity 1300 ayrıca UFS 3.1 tipi depolamayı destekler.

ISP, 200 MP’ye kadar kamerayı destekler ve çok kişili portre modunda video ve 4K HDR video çekebilir. Ayrıca daha hızlı 4K akış için donanım hızlandırmalı AV1 kod çözme desteği de vardır.

MediaTek, ilk olarak Dimensity 1300 ile hangi cihazların piyasaya sürüleceğini paylaşmadı ancak OnePlus Nord 3‘ün bunların arasında olmasını bekliyoruz. Dimensity 1300, Qualcomm‘un en güçlü 7 serisi yongası olan Snapdragon 778G ölçeğinde performans göstereceğini söyleyebiliriz.