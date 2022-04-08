OnePlus Nord 2T’nin görüntüleri sızdırıldı

OnePlus Nord 2T‘nin Nord 2‘nin yenilenmiş bir versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Raporlara göre kameralar değişmeyecek, ancak arka paneldeki tasarımda farklılık söz konusu.

Bir sızıntı kaynağına göre Nord 2T, en üstteki ana sensöre ev sahipliği yapan çift daireli bir tasarıma sahip olacak. Garip olan kısım ikinci dairedir – 8MP ultra geniş kamera ve 2MP monokrom sensör için yer vardır, ancak bunlar asimetrik olarak konumlandırılmıştır.

Kaynak genellikle bu tür sızıntılarla ilgili ve bu nedenle tasarım polarize olsa bile muhtemelen şüpheye değer. Telefonun, başka bir Realme GT2‘den gelen kardeşi gibi muhtemelen çift tonlu, çift LED flaşla geleceğini görebiliyoruz.

Nord 2T‘nin önemli yükseltmeleri olarak 4.500 mAh pili için Dimensity 1300 yonga seti ve 80W hızlı şarj desteğini getirmesi bekleniyor.