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Meizu Mblu Lifeme LP21C Görücüye Çıktı!

Lifeme LP21C kablolu kulaklık, tek bir beyaz renk seçeneğiyle geliyor. 3,5 mm ses jakı yerine USB Type-C ile geliyor. Bu nedenle, konektör olmadan hemen hemen tüm modern akıllı telefonlara rahatlıkla uyuyor. Kulaklıklar 12 dolar fiyat etiketine sahip.

Ayşen Sıla

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Meizu-Mblu-Lifeme-LP21C

Küllerinden doğan marka Meizu, yepyeni bir kulaklıkla geri döndü. Mblu kulaklıklar en son Eylül ayında görücüye çıkmıştı. Yeni kulaklıklar Meizu Mblu Lifeme ismini taşıyor.

Lifeme LP21C kablolu kulaklık, tek bir beyaz renk seçeneğiyle geliyor. 3,5 mm konektör yerine USB Type-C ile geliyor. Bu nedenle, konektör olmadan hemen hemen tüm modern akıllı telefonlara rahatlıkla uyuyor.

Piyasadaki çoğu kablolu kulaklığın aksine, bunlar yerleşik bir DAC’ye (Dijital-Analog Dönüştürücü) sahip. Bu arada bir Conexant CX21988 çipi ile geldiğini de belirtelim.

Meizu-Mblu-Lifeme-LP21C

Kulaklıklar, yarı kulak içi bir tasarıma sahip ve içlerinde 14,2 mm sürücüler barındırıyor. Ayrıca yerleşik bir mikrofon desteği vaat ediyor. Kulaklıklar 12 dolar fiyat etiketine sahip.

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KaynakSmsk

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