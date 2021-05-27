Meizu Saatler, Dakikalar İçinde Şarj Olabilecek!

Meizu, Meizu Watch‘u 31 Mayıs’ta piyasaya çıkartacak. Çinli üretici, piyasaya sürülmeden önce cihazın bazı temel özelliklerini onayladı. Bugün şirket, akıllı saatin batarya ve şarj yeteneğini doğruladı.

Meizu’ya göre Meizu Watch, yalnızca 15 dakika şarj ile tüm gün performans sunacak. Bu, tamamen şarj edilmiş bir Meizu Watch’un birkaç gün dayanabileceğini gösteriyor. Çinli üretici, akıllı saatin pil boyutunu henüz onaylamadı.

Genellikle çoğu akıllı saatin şarj tabanı, taşımayı zorlaştıran bir kabloyla birlikte geliyor. Meizu, Meizu Watch’un şarj üssünün şarj telinden ayrıldığını doğruladı. Bu, kullanıcıların yalnızca şarj kablosunu taşımaları ve herhangi bir USB-C şarjını ona bağlamalarıyla saati şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Meizu geçtiğimiz günlerde Qualcomm’un son giyilebilir çipi olan Snapdragon Wear 4100 yonga setinin Meizu Watch’a güç sağlayacağını doğruladı. E-SIM desteği ile, sesli aramalar yapmak için bağımsız bir cihaz olarak çalışabilir. E-SIM’in dahil edilmesi, LTE bağlantısı için destek taşıyacağı anlamına da geliyor. Eh ne diyelim, sabırsızlanıyoruz.