Mercedes Tek Şarjla Bin Kilometre Giden Yeni Aracı Vision EQXX’i Tanıttı!

Günümüzün dev otomobil firması olan Mercedes, her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllara damga vuracak elektrikli araba teknolojisini geliştirmeye devam eden Mercedes, yeni aracı olan Vision EQXX’i basına tanıttı.

Elektrikli araçların sayısı günümüzde günden güne artmaya başladı. Geçtiğimiz sene Mercedes’in duyurduğu ancak tanıtmadığı Vision EQXX, bugün resmi olarak tanıtıldı ve birçok soru işaretini kafalardan yok etti.

Mercedes Vision EQXX’in görünümü adete görenleri büyüledi. Özellikle ilk bakışta uzaydan gelen bir aracı anımsatıyor. Özellikle bundan sonra gelen araçların son derece şık olacağı tahmin ediliyordu.

Vision EQXX’in Dış Tasarımı

Mercedes’in Vision EQXX’in dış tasarımı günümüzdeki arabalara bakılınca son derece şık görünüyor. Elektrikli bir spor araba olan Vision EQXX 463 santimetre çapında bir boyuta ve 280 santimetre çapında tekerlere sahip ki bu da C klasmanı bir araçtan biraz daha küçük anlamına geliyor.

Özellikle var olan rengi ile beraber tam bir kurşun görünümü ile dikkat çekiyor. Ayrıca görenleri en çok mest eden de kurşun rengi oldu.

Vision EQXX’in İç Tasarımı

Aracın içi en az dışı kadar şık bir görünüme sahip. Aracın içerisinde sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan bir dijital ekran bulunuyor. Ekranın 8K çözünürlüğü bulunuyor ve aracın her şeyini buradan kontrol edebiliyorsunuz.

Özellikle koltukları birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Vision EQXX’in koltukları mantarlardan, kaktüslerden ve bambuların bir araya gelmesi ile oluşmuş harika bir tasarıma sahip. Ayrıca aracın ön kısmında ısıtma ve soğutma havalandırmaları bulunuyor.

Vision EQXX Performansı, Motorları ve Yakıt Tüketimi

Vision EQXX’in elektrikli motoru 150 kilowatt’a eşdeğer bir güce sahip. Bu teknolojiyi 100 kilowatt/saat’ten az bir boyuta sahip olan bir batarya destekliyor. Özellikle kulanım süresi ile dikkat çeken Vision EQXX, tek bir şarjla 1000 kilometre yol alabiliyor.

Günümüzün en popüler tekerlek firmalarından birisi olan Bridestone, Vision EQXX’in tekerleğin tasarımında bulundu. Tekerlek kapaklarıyla çalışan aerodinamik olarak optimize edilmiş bu tekerler aracın hızını arttırıyor ve elektrik tüketimini de bir hayli azaltıyor.

Şu an için ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmazken, Mercedes’in yakın zamanda konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Jetour X-1 Hybrid SUV, Huawei Otonom Sürüşüyle Tanıtıldı