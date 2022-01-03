Jetour X-1 Hybrid SUV, Huawei Otonom Sürüşüyle Tanıtıldı

JETOUR Motors yeni bir hibrit araç duyurdu. Bu, Huawei L3 otonom sürüş yardım sistemiyle geliyor. Ayrıca Jetour X-1 Hybrid SUV adına sahip.

Otomobil, Akıllı Kokpit 3.0 ve Sağlıklı Kokpit 4.0 gibi en son teknolojilerin yanı sıra Huawei’nin üst düzey L3 otonom sürüş yardım sistemi tarafından desteklenen kendi geliştirdiği “Kunlun” mimari platformuna sahip.

Huawei L3 kendi kendine sürüş yardım sistemi, arabayı kendi başına sürebiliyor. Ancak acil durumlar gibi bazı durumlarda sürücünün yine de kontrolü ele alması gerekiyor.

Kaputun altında, X-1 Chery Kunpeng DHT hibrit sistemi; ve Chery çekirdek yakıtla çalışan platform ile geliyor. Başka bir deyişle, hem yakıt hem de elektrikle çalışan bir hibrit otomobil.

Dikkat çekici bir şekilde, otomobilin dört tekerlekten çekişli versiyonu aynı zamanda saf elektrikli sürüş, geniş menzilli mod sürüşü; paralel modlu sürüş, doğrudan motor sürüşü gibi 9 farklı modu destekleyen; arkaya monte olmuş tek bir motorla geliyor.

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