Huawei P50 Pocket’in Onarımı Bile Çok Pahalı!

Bu haftanın başlarında Huawei, en son katlanır akıllı telefonu P50 Pocket‘i piyasaya sürmüştü. Bir dizi dikkate değer özellikle birlikte gelen kapaklı bir kapaklı telefondu. Ve şimdi, yeni cihazın onarım fiyatlarına bile sahibiz ve oldukça pahalı olması kimseyi şaşırtmıyor.

Tipik olarak, bir amiral gemisi akıllı telefonun ekran, arka panel veya anakart gibi farklı bileşenleri için genellikle yüksek bir onarım maliyeti vardır; ve bu özellikle Huawei P50 Pocket için de geçerli.

Söz konusu cihazdan bahsetmişken, 21:9 en boy oranına; 120Hz yenileme hızına ve daha fazlasına sahip 6.9 inçlik katlanır bir ekran vaat ediyor. Telefon 4G özellikli Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve 4.000 mAh pil desteği taşıyor.

Görünüşe göre, temel P50 Pocket ve üst model için fiyatlandırma kesinlikle aynı. Ancak temel modelin ekranının onarımı kabaca 560 ABD Dolara mal oluyor. Başka bir deyişle, tek başına ekran, iki yetenekli orta sınıf akıllı telefona bedel.