Meta Band’ın 3D Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkan bir patentin gölgesinde Meta Band‘ın görünüme şahit olduk. Patentten ilham alan bir sanatçı, Meta Band’ı tüm ihtişamıyla ortaya çıkan 3D görüntüler yarattı. Bu yazımızda da bu görüntüleri ele alacağız.

Bu arada cihazın Meta Band ismine sahip olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Sarang Sheth tarafından oluşturulan ve Yanko Design’da yayınlanan görseller; çok farklı bir tasarımı gözler önüne seriyor. Çünkü kayış yerine ip kullanmışlar. Ekranın oldukça büyük olduğu ve tepesinde bir selfie kamerası barındıran bir su damlası çentiğiyle geldiği de ortaya çıkıyor.

Kameraların ve Facebook/Meta’nın bir kombinasyonu; şirketin geçmiş performansı göz önüne alındığında birçok kişi için harika. Ancak ekran çerçevesine geri getirildiğinde arka kamera gizleniyor. Öte yandan ön kamera, ekranla eşleştirildiğinde sorunsuz görüntülü sohbet ve vlog için kullanışlı bir araç oluyor.

Meta, Meta Band üzerinden tıklanan çekimleri hızlı bir şekilde sosyal medya gönderilerine dönüştürme olanağı da tanıyacak. Bu aynı zamanda kullanıcı tercihini akıllı telefon kameralarından saat kameralarına kaydırmanın harika bir yolu olacak.