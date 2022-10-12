Meta, ‘Quest Pro’ Karma Gerçeklik Kulaklığını Tanıttı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg bugün, “metaverse’i gerçeğe dönüştürmeyi” amaçlayan 1500 dolarlık yeni bir karma gerçeklik kulaklığı olan Meta Quest Pro’nun piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Meta Quest Pro’nun, Apple’ın gelecek yıl piyasaya sürmesini beklediğimiz AR/VR kulaklığı için söylentilere göre birçok özelliği var.

Karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçekliği bir araya getiriyor ve yüksek çözünürlük sunarken şık kalmasını sağlayan yassı lenslerle donatıldı. Apple’ın da ince ve hafif bir tasarım için yassı lensler kullandığı söyleniyor.

Meta Quest Pro, daha ergonomik bir uyum için arkada kavisli bir pile sahiptir ve önceki nesil Meta Quest 2’ye göre 4 kat daha fazla piksel yakalamak için yüksek çözünürlüklü dışa bakan kameralar kullanır. Apple’ın kulaklığının mikro OLED ekranlar kullanacağı söyleniyor.

Apple’ın kulaklığının göz izleme, uzaysal algılama, ifade algılama ve cilt algılama gibi işlevler için bir düzineden fazla kameraya sahip olduğu söyleniyor ve Meta bu özelliklerden bazılarında Apple’ı geride bırakıyor. Meta Quest Pro, göz izleme yetenekleri için 10 yüksek çözünürlüklü sensöre sahiptir ve Meta, “doğal yüz ifadelerini yakalayabildiğini” ve bunları sanal bir avatara çevirebildiğini söylüyor.

Meta’ya göre karma gerçeklik, fiziksel dünyayı sanalla birleştirmenize izin verecek, böylece fiziksel klavyenizi ve farenizi kullanırken sanal bir çalışma alanı kurmak gibi şeyler yapabilirsiniz.

Diğer Meta Quest Pro özellikleri arasında bir Qualcomm Snapdragon XR2+ yonga seti (Apple’ın kulaklığı Apple silikon yongalarını, muhtemelen M2 veya M3’ü kullanacak), 12 GB RAM, 256 GB depolama, 3B alanda konumlarını izleyen Touch Pro denetleyicileri ve 45 W şarj yuvası içerir.

Meta Quest Pro bugünden itibaren ön siparişe açıldı ve 25 Ekim’de gönderilmeye başlanacak.