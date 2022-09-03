Meta ve Qualcomm, VR İçin Güçlerini Birleştiriyor!

Günümüzün en büyük şirketlerinden Meta, bir başka teknoloji devi Qualcomm ile beraber güçlerini birleştirerek, VR için çalışmalarını genişletecek. İki büyük şirket, ilerleyen dönemde büyük bir başarı elde etmeyi planlıyor.

WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan Meta, sanal gerçeklik için önemli adımlar atmayı planlıyor. Meta’nın planları doğrultusunda sanal gerçeklik için özel yonga setleri oluşturma çalışmaları başladı. Meta, bu çalışmalar kapsamında yonga seti üreticilerinden Qualcomm ile beraber güçlerini birleştirme kararı aldı.

İlerleyen dönemde kullanıcısı sayısı ve popülerliğinin artması beklenen sanal gerçeklik için Meta büyük bir çalışma gösteriyor. VR gözlüklerin iyice yaygınlaşması beklenen bu dönemde işlemci dümenini sağlam bir kaptana teslim etmek isteyen Meta, seçimini Qualcomm tarafından kullandı. Qualcomm, özellikle mobil tarafta gösterdiği başarı ile beraber teknoloji dünyasında adını sıkça söz ettirmişti. Qualcomm önceki dönemde de Meta için özel yonga setleri üretmişti. Bu başlıklardan hem Meta hem de Qualcomm tarafı hoşnut olmuştu.

Geçtiğimiz cuma günü ortaklıklarını resmi bir şekilde duyuran iki şirket, ilerleyen dönemde yeni yonga setleri ile beraber karşımıza çıkmayı planlıyor. Özellikle VR tarafta çalışmalarını sıklaştıran Qualcomm, Ekim ayında yeni yonga setini tanıtacak. Ekim ayında tanıtılacak yonga setiyle beraber Meta’da yeni VR başlıklarını teknoloji dünyasını beğenisine sunacak. Yeni VR başlıklar hakkında Meta tarafından herhangi bir açıklama ve detay paylaşılmadı. Ancak söylentilere göre Meta’nın yeni başlıkları hibrit bir yapıya sahip olacak.

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