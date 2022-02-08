Metaverse Dünyasında Ölen Babanın Katıldığı Düğün Yapılıyor!

Son dönemlerin en popüler teknolojik gelişmelerin başında olan Metaverse, her geçen gün yeni bir gelişme ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hindistan’da yaşayan bir çift, Metaverse dünyasında düğün gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 bin davetli, düğünde yer aldı.

Özellikle pandemi yüzünden insanlar evliliklerini düğün ile beraber kutlayamıyor. Durum böyle olunca genç çiftler Metaverse dünyasına giriyor. Gelecek için altın bir çağ olarak görülen Metaverse, insanlara artırılmış gerçeklik ve 3D holografik gerçeklik sunuyor. Birçok insan ve şirket, Metaverse dünyasına büyük yatırımlar yapıyor. Facebook’un adını Meta olarak değiştirip, metaverse’e ağırlık vereceğini açıkladığı günden bu yana sanal gerçeklik platformunun adını daha sık duymaya başladık.

Pek çok insan büyük bir hayranlıkla Metaverse dünyasına bakıyor. Özellikle tüm ülkelerden insanlar, Metaverse üzerinden arsa alıyor ve yatırım yapıyor. Ayrıca burada arsa fiyatları gerçekten dudak uçuklatacak seviye seyrediyor. Ayrıca Metaverse üzerinde birçok konser, düğün ve organizasyon gerçekleşiyor.

Birçok ülke ve büyük şirket, Metaverse dünyasında binalarını ve şehirlerini kurmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde büyük bir konser gerçekleşti. Ayrıca düğünler ve organizasyonlarda gerçekleşmeye başladı. Böylece ilk Asya Metaverse düğün organizasyonu yapılmış olacak.

Dün gerçekleşen Metaverse düğününde, 24 yaşındaki Dinesh SP ve 23 yaşındaki Janaganandhini Ramaswamy çifti, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde geleneksel bir törenle nikahlarını yaptı. Ancak düğünleri daha farklı oldu. Metaverse ortamında yapılan düğüne yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Ayrıca Metaverse ortamında gerçekleşen düğüne geleneksel düğün kıyafetleri giyen çiftin ve sahnede duran konukların avatarlarının yanı sıra gelinin geçtiğimiz yıl ölen babasının da avatarı yer aldı.

Metaverse Nedir? Metaverse Arsa Nasıl Alınır?