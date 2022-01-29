Bugün sizlere metaverse nedir? metaverse arsa nasıl alınır? açıklayacağız. Kullanıcıların dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği, teknolojinin ise birçok öğesinin sınırlarını zorlayacağı bir platformdur. Metaverse sağlayıcılar, kullanıcılarının konserler, konferanslar ve iş toplantıları gibi sanal dünya gezileri veya arkadaşlarıyla çalışmasını, oyun oynamasını ve hep bağlantıda kalacağını öngörüyorlar. Risk sermaye şirketi Epyllion Industries’in yönetici ortağı Matthew Ball, Şubat 2021’de web sitesinde yazdığı bir makalede, “Şu anda bir sonraki internetin zirve noktasındayız.” dedi.

Metaverse Arsa Nasıl Satılıyor?

Kullanıcıların, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini (sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklik vs.) kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği bu sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

Yılın son günlerinde arsa satışıyla da gündeme gelen metaverse‘de, Sandbox, Ovr gibi birçok metaverse platformunda milyon dolarlık parsel alımları gerçekleştirildi. Metaverse adı verilen bu sanal toplumsal düzleme ilk giriş yapan şehir ise Seul oldu.

İlk olarak hangi Metaverse projesinden arsa alacağınıza karar verin.

En popüler olarak Decentraland ve Sandbox bu alanın başını çekiyor.

Bu projelerin resmi sitesine giriş yaparak üye olunması gerekiyor.

Projenin resmi sitesinde arsa alma kuralları, sözleşme ve arsa fiyatları ve oyun kuralları gibi satın alma işlemlerini inceleyebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünya haritasının toplumsal bir düzlem olarak kullanıldığı bazı metaverse evrenlerinde, insanlar meydanları, kültürel binaları, ibadet alanlarını bile satın aldı.

Güncel Metaverse Arsa Fiyatları



Birçok kişi “metaverse arazi fiyatları ne kadar?” diye merak ediyor. Ancak Metaverse arsa fiyatları satın alınan platforma, arsanın konumuna ve metrekaresine göre değişkenlik gösteriyor. Öyle ki Sandbox platformundaki bir arsa parseli için en ucuz fiyat 14.099 dolara eşdeğer 3.7 Ether iken Decentraland‘da ise 13.211 dolara eşdeğer 3.46 Ether olarak kayıtlara geçmektedir. Türkiye’de de özellikle İstanbul başta olmak üzere çeşitli konumlar metaverse dünyasındaki yerini almış durumda. Türkiye’de metaverse arsa fiyatları da yine satın alınan platforma, arsanın konumuna ve metrekaresine göre değişkenlik göstermekte.

Metaverse Arsası Satan Yerler



OVR, The Sandbox ve Decentraland metaverse arsalarının satıldığı en popüler platformlar arasında yer alıyor. Metaverse evreninde arazi satın alabileceğiniz diğer bazı pazar yerleri ise şöyle:

Axie Infinity

Blocktopıa

Genesis City

nextearth. io

Dvision Network

myneighboralice

Lunacia

MatrixWorld Land Sale

Metaverse İstanbul Arsa Fiyatları Ne Kadar?



Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor. İstiklal caddesi ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyata satılıyor. İstanbul Nişantaşı‘nda boş olan yerler 8 OVR (yaklaşık 250 TL) fiyata alıcı buluyor. İstanbul Boğazı yakınlarındaki parseller 8 OVR (250 TL) fiyata satılıyor. İstanbul’da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası‘nda olduğu görülürken, Anadolu yakası’nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

Metaverse Arsa Fiyatları Şunlardır;

1 Dolar – 100 Dolar (Küçük ölçekli arsa)

– 100 Dolar (Küçük ölçekli arsa) 100 Dolar – 1.000 Dolar (Küçük ölçekli merkezi konumlu arsa)

– 1.000 Dolar (Küçük ölçekli merkezi konumlu arsa) 10.000 – 50.000 Dolar (Orta ölçekli arsa)

(Orta ölçekli arsa) 50.000 Dolar – 100.000 Dolar (Orta ölçekli merkezi konum arsa)

(Orta ölçekli merkezi konum arsa) 100.000 Dolar – 200.000 Dolar (Büyük ölçekli arsa)

(Büyük ölçekli arsa) 200.000+ Dolar (Büyük ölçekli merkezi konumlu arsa)

Ayrıca bkz: Metaverse ne demek? Ve neden umursayalım?