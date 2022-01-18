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Microsoft Activision Blizzard Şirketini Satın Aldı!

Microsoft, dünyanın en büyük oyun geliştirici ve yayıncılarından olan Activision Blizzard şirketini 68.7 milyar dolara satın aldığı duyurdu.

İbrahim Özbek

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microsoft activision blizzard

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft, dünyanın en büyük oyun geliştirici ve yayıncılarından olan Activision Blizzard şirketini 68.7 milyar dolara satın aldığı duyurdu.

ABD tabanlı dev teknoloji şirketi Microsoft, günümüzde pek çok popüler oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan Activision Blizzard için görüşmelere geçtiğimiz dönemde başlamıştı. Özellikle Activision Blizzard yaptığı Call of Duty ve World of Warcraft gibi dev oyunlar ile milyonlarca oyuncuya ulaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporlara göre günümüz itibariyle 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve bu sayıların hızla arttığı gözlemlendi.

Oyun dünyasının lideri olarak görülen Activision Blizzard, aylar öncesinden Microsoft bu satın alma planını açıklamıştı. Özellikle bu planın gerçekleşmesi ile beraber oyun sektörünün hızla büyümesi bekleniyor. Ayrıca daha fazla yatırımcı şirketlerin bu sektöre dahil olacağının belirtisini taşıyor.

microsoft activision blizzard

Ayrıca bugün karşımıza Activision Blizzard tarafından çıkan birçok oyun, önümüzdeki günlerde Game Pass sistemine dahil olacak. Bununla beraber Activision Blizzard’ın yönetim kurulunda da büyük değişiklikler olması bekleniyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre Microsoft’un Activision Blizzard’ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi. Yapılan bu satın alma işlemenin ardından Microsoft, Tencent ve Sony’in ardından dünyanın en büyük 3. oyuncu şirketi oldu. Önümüzdeki yıllarda Microsoft’un olaya dahil olmasıyla bu sıralamanın değişeceği düşünülüyor.

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