Microsoft, İnternet Korsanları Tarafından Saldırıya Uğradı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft, dünyaca ünlü internet korsanları tarafından saldırıya uğradı.

Son dönemlerden iyice yaygınlaşan güvenlik ihlaliline bir yenisi daha eklendi. İlk olarak Samsung ve Nvidia şirketlerinin yaşadığı saldırıya Microsoft şirketi de eklendi. Dünyaca ünlü internet korsan grubu Lapsus$, dün yaptığı saldırı ile Microsoft şirketini hackledi. Yapılan saldırı sonucunda Microsoft içerisinden birçok veri de internet ortamında paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Samsung daha sonra ise Nvidia, Lapsus$ tarafından saldırıya uğramıştı. Ünlü hacker grubu büyük şirketlerin kaynak kod depolarını hedef alıyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Lapsus$, bir sosyal medya sitesi üzerinden Microsoft şirketini hacklediğine dair ekran görüntüleri paylaştı. Paylaşılan ekran görüntülerinde Cortana için kaynak kodunda yer aldığı göründü.

Konu hakkında yaşanan olayların farkında olduğunu ve araştırma yönettiğini söyleyen Microsoft, önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

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