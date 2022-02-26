Microsoft, Kariyer Koçu Özelliğini Tanıttı!

Günümüzün teknoloji şirketlerinden Microsoft, Linkedln altyapısını kullanarak iş arayanların kullanabileceği yeni “Kariyer Koçu” özelliğini tanıttı. Kariyer Koçu sayesinde kullanıcılar, iş ilanları ve trend işleri kolaylıkla takip edebilecek.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, insanlar internet üzerinden daha fazla iş imkanına sahip oldu. Ayrıca insanlar internet üzerinden de iş ilanları ve iş başvuruları yapabiliyor. Neredeyse herkes üniversite mezunu ve bu durumda işverenlerin eğitim durumundan farklı kriterlere yönelmesine neden oluyor. Hal böyleyken de iş bulmak için kullanılan birçok platformda, yüz binlerce kişi iş arayışlarına devam ediyor.

Dünya üzerinde işsizlik oranının artmasına bağlı olarak Microsoft’ta iş arayanlar için yeni bir program geliştirmeyi hedefliyor. Microsoft bu doğrultuda LinkedIn altyapısını kullanarak yeni Kariyer Koçu programını tanıttı.

Gelecek olan bu yeni güncellemeyle kullanıcılar, Microsoft Teams üzerinden iş piyasasındaki trendleri takip edebilecek ve yakınlarındaki işverenlerin hangi fırsatları sunduğunu inceleyebilecek. Bilgiler, doğrudan Microsoft’a ait sosyal medya ağı olan LinkedIn’den gelecek ve bu şekilde de kullanıcılar en son yayınlanan yakınlarındaki iş ilanlarına ulaşabilecek.

Kariyer Koçu içerisinde kullanıcılar beceri ve yeteneklerini seçerek, kendilerine en uygun işleri bulabilecek. Aynı zamanda yeni mezun kişiler ve alanında yetkili kişilerle iletişim kurabilecek. Microsoft, Kariyer Koçu programı için daha da yoğunlaşacağını söyledi.

Şu an için belli olan detaylara göre Kariyer Koçu uygulaması Mart ayı ile birlikte resmiyete dökülecek. Kariyer Koçu’nun hangi ülkelerde kullanılacağı hakkında bir detay bulunamadı. İlerleyen günlerde konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımızı umuyoruz.

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